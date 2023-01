Relatietherapeuten over de geheimen van hun lange relatie en wat jongeren nog van hen kunnen leren: “In een relatie moet je ook afstand houden”

“Liefde kan geen werkwoord zijn, want het is een zelfstandig naamwoord.” Dat kreeg Alfons Vansteenwegen (81) ooit te horen. Hij die al 35 jaar met die boodschap de baan op gaat. Hij die al 51 jaar samen is met Maureen Luyens (75) – óók psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut. Samen buigen ze zich over liefde en relaties anno 2023. “Jongeren van vandaag hebben zeer goed geleerd voor zichzelf te zorgen, en misschien iets te weinig voor de ander.”