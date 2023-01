Drama in jeugdhuis: 24-jarige jongeman overleden tijdens nieuwjaarsfeest

De jongen overleed in jeugdhuis De Kaller in Zutendaal. — © Chris Nelis

In jeugdhuis De Kaller in Zutendaal is in de nacht van zaterdag op zondag een drama gebeurd. Een 24-jarige jongeman kwam tijdens een nieuwjaarsfeest ten val en liet het leven. “Het nieuws slaat in als een bom in de gemeente”, zegt burgemeester Ann Schrijvers.

Zaterdagavond vierde Zutendaal traditioneel het Feest van de Vurige Hoop. “Het is een nieuwjaarsfeest dat hier altijd op de eerste zaterdag na Driekoningen gevierd wordt en dat veel volk op de been brengt”, zegt burgemeester Ann Schrijvers. “Het duurt tot 23 uur op het Vijverplein, maar daarna gaat iedereen traditioneel door naar jeugdhuis De Kaller. Jong en oud komen er dan samen om verder te vieren.”

Maar in het jeugdhuis in de Schoolstraat liep het rond middernacht volledig fout, toen een 24-jarige jongen uit Zutendaal ten val kwam en overleed. Het is nog niet duidelijk of hij onwel werd of door de val het leven liet. Omstaanders snelden hem nog ter hulp en probeerden hem te reanimeren tot de hulpdiensten arriveerden. Maar voor de jongeman kwam alle hulp te laat.

“Het nieuws slaat in als een bom in de gemeente”, zegt Schrijvers. “Het was een heel sociale jongeman die regelmatig in het jeugdhuis kwam en er veel vrienden had. Ik wens zijn familie en zijn vrienden heel veel sterkte toe. Voor hen is dit een gitzwarte dag. En ook voor de rest van Zutendaal zal het Feest van de Vurige Hoop nooit meer hetzelfde zijn.” siol