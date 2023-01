Leki brengt comebackplaat uit en revalideert nog steeds, negen maanden na beroerte: “Zelfs normaal zitten kon ik niet, ik viel om”

Ze was net bij De madammen op Radio 2 gaan praten over haar nieuwe muziek, toen Karoline Kamosi getroffen werd door een beroerte. Dat schudde haar leven helemaal dooreen. Van de ene dag op de andere moest ze gaan revalideren en kon ze heel veel schijnbaar normale zaken niet meer. Pijnlijk, zo schreef producer Stef Kamil Carlens op Facebook, want net op het moment dat ze aan een comebackplaat van de R&B-zangeres aan het werken waren.

Nu is de comebackplaat er, toepasselijk Telema getiteld. Dat is lingala voor heropstanding. En dat moet ze, zo werd duidelijk in het interview dat ze aan De zevende dag gaf. “Het revalideren is heel pittig, maar ik klaag niet. Ik kom van heel ver. In het begin kon ik zelfs niet normaal op een stoel blijven zitten. Ik viel om. Praten en luisteren was heel vermoeiend.”

Ze herinnert zich de beroerte niet. “Ik herinner me het interview bij De madammen en dan werd ik wakker in het ziekenhuis. Ik begreep er niks van.” Het heeft haar veranderd, zegt ze. “Ik besef dat ik veel zaken als vanzelfsprekend heb beschouwd, dat doe ik niet meer. Ik ben dankbaar voor alles wat ik nu al kan. Wij mensen zijn zo krachtig, veel krachtiger dan we beseffen, dat besef ik nu pas echt.”

Of ze nog zal zingen? “Ik wil echt dat de zangeres Leki terugkomt en daar ga ik alles voor doen. Maar ik besef dat er nog heel veel tijd en energie in zal kruipen. Ik heb mezelf als doel gegeven om eind 2023 minstens één concert te geven.”