MR-voorzitter Bouchez roept militanten op om verkiezingen van 2024 voor te bereiden: “Het is vijf voor twaalf voor Franstalig België”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft zondag de militanten en mandatarissen van zijn partij opgeroepen om de verkiezingen van 2024 vanaf dit jaar voor te bereiden. “2024 wordt in 2023 gespeeld en gewonnen”, verklaarde hij zondag op een partijcongres op de gewezen mijnsite Bois du Cazier in Marcinelle (Charleroi) , het startschot van de provinciale nieuwjaarswensen.

“Dit jaar moeten we de toekomst van de Franstaligen voorbereiden. De uitdagingen zijn enorm, vooral op begrotingsvlak”, stelde Bouchez, die wees op de uitdagingen van de Waalse MR-ministers Adrien Dolimont, Willy Borus et Valérie de Bue, die geconfronteerd worden met “een blok dat onze ideeën niet deelt”, verwijzend naar de coalitiepartners PS en Ecolo.

“De budgettaire toestand in het Franstalig landsgedeelte zet ons in een ingewikkelde uitgangspositie voor de regeringsonderhandelingen. Die kan pas met structurele hervormingen opgelost worden, op het vlak van werk, infrastructuur en politieke structuren. Het is vijf voor twaalf voor Franstalig België”, vervolgde hij.

De heropstanding moet voor hem beginnen in de grote steden en voortgezet worden in alle bestuurniveaus. “Ik vraag jullie een totale mobilisatie omdat we onze hervormingen moeten doorvoeren. Als die er niet voor 2024 komen, hebben geen andere keuze dan ze op te leggen. Je kan niet van België houden, zonder te werken aan de duurzame heropstanding van onze gewesten”, besloot Bouchez.