Demir start overleg met VVSG over strengere natuurbescherming: “Voor wie eraan zou twijfelen, ik blijf waken”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir start een overleg met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) over haar ontwerpdecreet over een uniforme regelgeving voor vergunningsplicht. Dat kondigt ze zondag aan in reactie op de suggestie van VVSG-voorzitter Wim Dries dat Vlaanderen een lakser natuurbeleid zou willen dan de lokale besturen.

Demir wijst erop dat lokale besturen nu al vrijgestelde handelingen, waarvoor dus vanuit Vlaanderen geen vergunning noch melding nodig is, tóch meldingsplichtig of zelfs vergunningsplichtig kunnen maken. Maar veel gemeenten lappen die regeling aan hun laars waardoor hun gemeentelijke verordening vaak onwettig zijn, aldus de N-VA-minister.

Met haar ontwerpdecreet wil ze daar een oplossing voor, maar “op geen enkele manier tolereren dat een lakser lokaal natuurbeleid het eindresultaat is”. Daarom wil Zuhal Demir een overleg met de VVSG opstarten om strengere regelgeving in te voeren richting natuur, voor alle lokale besturen in gans Vlaanderen.

“Voor wie er aan zou twijfelen: ik blijf waken over de natuurbescherming in Vlaanderen. Ik stel vast dat er vroeger een grote terughoudendheid was bij lokale besturen om strengere regels te hanteren om de natuur te beschermen. Nu zij het geweer van schouder veranderen, grijp ik graag die kans. Want groen zijn in woorden kan iedereen, in daden is het vaak heel wat minder. Dat bewijst Wim Dries als burgemeester maar al te vaak in Genk, dat onder zijn beleid een van de grootste ontbossers van Vlaanderen werd”, aldus Demir.