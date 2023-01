VIDEO. Stoppen slaan door bij Sylla tijdens verhitte topper: Club-verdediger krijgt slechts geel voor drieste tackle, maar pakt later alsnog rood

Leider Racing Genk en Club Brugge werken in de Jupiler Pro League een zeer belangrijk duel af. En dat het een wedstrijd met inzet is, viel vanaf de aftrap meteen te merken. Bij een 1-1-stand moest Abakar Sylla (Club Brugge) in minuut 38 ferm aan de noodrem trekken. Een tackle die altijd rood had verdiend, maar door scheidsrechter Lawrence Visser toch slechts bestraft werd met geel. Bekijk hieronder de beelden en oordeel zelf. Sylla kreeg met nog een kwartier op de klok overigens alsnog een rode kaart (tweede keer geel) en reageerde daar woest op.