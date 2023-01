Scott Parker zag al “veel goede zaken” bij Club Brugge: “De manier waarop bepaalde kansen werden gecreëerd, maken me erg blij”

“Uiteraard ben ik teleurgesteld, want we hebben hier niet het resultaat behaald dat we vooraf wel in gedachten hadden”, vertelt Parker bij Eleven. “Ik heb bij momenten zeker veel goede zaken gezien. De kansen die we creëerden, waren het bewijs dat ons werk van de afgelopen dagen al meteen zijn vruchten afwierp. Dat was ook zo bij het mooie doelpunt. Anderzijds zijn er natuurlijk nog dingen waar we moeten aan werken. Maar dat spreekt voor zich. We zullen nu naar de vorm toewerken zoals we als team willen zijn. Ik vond dat de spelers in ieder geval bepaalde details al erg snel hadden opgepikt. Andere dingen zijn er bij gebrek aan tijd nog niet uitgekomen maar we komen er wel als we in de nabije toekomst hard blijven werken.”

Parker ging iets dieper in op de naar zijn mening ‘goede dingen’. “De manier waarop bepaalde kansen werden gecreëerd, maken me erg blij. Ze stemden overeen met hoe ik de spelers bepaalde ideeën heb meegegeven. Hun overgave, hun inspanning, etc. klopten, daar vroeg ik ook naar voor de aftrap. Maar ook de fans waren fantastisch: hoe zij achter het team stonden na een 3-1-nederlaag, dat ben ik niet gewoon van in Engeland. Het is duidelijk dat de supporters belangrijk zullen zijn voor ons in de toekomst.”

Yaremchuk kreeg in de tweede helft een gemaakte goal op een presenteerblaadje aangeboden van Mats Rits, maar de Oekraïner wrong de huizenhoge kans voor Club Brugge alsnog de nek om. “Ja, misschien had Rits het zelf wel moeten afmaken. Maar aan de andere kant: Roman (Yaremchuk, red.) zal wel erg teleurgesteld zijn dat hij die kans niet afmaakte. Op een ander moment gaat die bal er wel gewoon in, maar hij weet dat hij beter had moeten doen”, aldus Parker.