Supporter van KRC Genk krijgt hartaanval tijdens match tegen Brugge en wordt naar het ziekenhuis gevoerd

De 3-1-zege van KRC Genk tegen titelverdediger Club Brug werd niet afgesloten met een gebruikelijk vieringsmoment. “Aan het einde van de wedstrijd kreeg een supporter in de business seats naast de staantribune een hartaanval”, zegt Davy Vanhaen, commercieel directeur van KRC Genk. “Er werd meteen gereageerd door omstanders en de mensen van het Rode Kruis. De zeventiger werd ter plekke gereanimeerd en er kwam een MUG-team ter plaatse. Op het moment dat hij naar het ziekenhuis van Oost-Limburg werd gebracht was hij terug bij bewustzijn en was er een hartslag. Zijn toestand was toen niet meer kritiek maar stabiel. Uit respect voor de supporter spraken we met de kapitein van de harde kern af dat er geen traditioneel vieringsmoment zou plaatsvinden. Over de huidige toestand van de man hebben we nog geen nieuws. We willen onze supporters bedanken voor het begrip om de viering tussen supporters en spelers te schrappen en om vervolgens het stadion sereen te verlaten. Ook dat is #MijnPloeg. ”

LVDK