Vijf agenten gewond geraakt bij grote vechtpartij in Leopoldsburg, twee verdachten gearresteerd

Op de Nicolaylaan in het centrum van Leopoldsburg is in de nacht van zaterdag op zondag een grote vechtpartij uitgebroken. Toen de politie ter plaatse kwam, keerden de vechtersbazen zich tegen de inspecteurs. Vijf agenten raakten gewond. Twee verdachten zijn gearresteerd.

Om iets na middernacht werd de politie Kempenland zaterdagnacht opgeroepen voor een grote vechtpartij op de Nicolaylaan, aan een café tegenover het station. Toen de inspecteurs tussenbeide wilden komen, keerden de verdachten zich tegen de politie en werden de agenten belaagd. Er werd massaal bijstand opgeroepen van de naburige politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo, Lommel en HANO.

In totaal raakten bij de vechtpartij vijf agenten gewond. Het ging om vier inspecteurs van de politie Kempenland en één van de politie Lommel. Alle vijf zijn ze minstens enkele dagen werkonbekwaam. Eén agent ligt tien dagen uit. Er zijn zeven verdachten geïdentificeerd. Ze zijn geen onbekenden bij de politie.

Twee arrestaties

Het parket Limburg voert verder onderzoek. “Er wordt nog volop onderzocht wie precies wat heeft gedaan. De camerabeelden moeten daarvoor worden geanalyseerd en er zullen nog heel wat personen verhoord worden. Er zijn voorlopig twee verdachten gearresteerd, maar dat kunnen er later nog meer worden.”

Politievakbond VSOA reageert verbolgen op het incident. “Dit is niet meer normaal, waar gaan we naartoe?”, vraagt Patrick Roijens van VSOA Limburg zich af. “Agressie tegen de politie is bijna wekelijks kost geworden. Kijk maar naar het geweld rond Nieuwjaar of de drie agenten in Brussel die deze week gewond zijn geraakt toen ze een drugsdealer wilden arresteren. Er wordt al lang gesproken over een nultolerantie, maar het wordt tijd dat de politiek echt ingrijpt. Om een signaal te geven zouden deze verdachten streng veroordeeld moeten worden. Want dit heeft zowel fysiek als mentaal een grote impact op politiemensen.”