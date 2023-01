Straf: doelman Hendrik Van Crombrugge mag weg bij Anderlecht

Hendrik Van Crombrugge is normaal de aanvoerder van Anderlecht. De man die de ploeg toespreekt voor elke wedstrijd en ook op tafel durft te kloppen als het fout loopt. Hij arriveerde in 2019 bij paars-wit op voorspraak van Vincent Kompany die toen een goeie meevoetballende keeper wou. Paars-wit betaalde zo’n 2,25 miljoen euro aan Eupen en zeker in zijn eerste seizoen ontpopte Van Crombrugge zich bij RSCA tot een echte sterkhouder.

Het afgelopen jaar was Van Crombrugge minder een puntenpakker geworden, maar hij hielp Anderlecht wel nog aan de kwalificatie voor de poules van de Conference League en hield hen ook recht in de groepsfase tegen Silkeborg, waardoor paars-wit Europees overwintert. Toch kiest coach Brian Riemer nu voor de 20-jarige Nederlander Bart Verbruggen in doel en dat heeft ook invloed op de situatie van Van Crombrugge. Als er (deze winter) een interessant bod komt voor hem zal Anderlecht meewerken aan een transfer.

Coach Brian Riemer wilde dat voor de match tegen Union evenwel niet gezegd hebben. “We hebben hier een sterke ploeg met veel goede spelers. In de laatste match speelde Bart goed. Ik kijk ernaar uit om hem weer bezig te zien vanavond. Hendrik is een ongelooflijke persoon en kapitein van deze club, hij representeert de waarden van Anderlecht heel goed. Maar dit wil niet zeggen dat Hendrik niet meer zal spelen. Vandaag speelt Bart en Hendrik steunt de ploeg.”

Hoedt en Van Crombrugge: grootverdieners die mogen vertrekken.

Toch lijkt de belangrijkste reden voor die verschuiving de financiële situatie van de club. Anderlecht presenteerde onlangs zijn jaarrekening en daar stond opnieuw een operationeel verlies van 27,3 miljoen euro op. De jaarlijkse loonkosten waren ook gestegen van 50 tot 57 miljoen euro en paars-wit moet die nu afbouwen. Van Crombrugge heeft nog een contract tot 2025 met een stevig salaris. Het is nu vooral afwachten of er geïnteresseerde clubs opduiken. Afgelopen zomer polste PSV nog wel eens, maar dat werd toen niet concreter. Van Crombrugges’ marktwaarde wordt nog steeds op 4 miljoen euro geschat.

Refaelov moet inleveren

Dat Anderlecht moet besparen, zal zich ook laten voelen in andere dossiers. Dat een andere grootverdiener als Wesley Hoedt andere oorden moet opzoeken is al lang geen geheim meer. Maar wat met Lior Refaelov (36) en Adrien Trebel (31)? Beiden zijn in juni einde contract, maar willen graag in het Lotto Park blijven. Ze beseffen dat dit niet aan hun huidige voorwaarden kan, maar hoe ver kan Anderlecht springen? Het ziet er naar uit dat Refaelov best wat zal moeten inleveren om aan boord te blijven en de vraag is of er überhaupt een nieuw voorstel zal komen voor Trebel die nu 2,71 miljoen euro per jaar verdient. De Fransman verloor tegen Union overigens ook zijn basisplaats.