Iraanse broers aangehouden op verdenking van gifaanval in Duitsland

Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie in Düsseldorf was de verdenking aanvankelijk vooral gericht op de 32-jarige. Bij diens arrestatie was zijn 25-jarige broer ook aanwezig in het appartement. De politie heeft nadien het appartement doorzocht.

Hoe concreet de mogelijke aanvalsplannen waren en wat het mogelijke doelwit zou zijn, blijft nog onduidelijk. Bij het doorzoeken van het appartement werden alvast geen giftige stoffen gevonden. Het onderzoek wordt voortgezet.

De onderzoekers verdenken de beide broers van het voorbereiden van een staatsgevaarlijke daad en van samenzwering om te doden. Een rechter in Dortmund zal nu moeten beslissen of de twee in voorlopige hechtenis moeten genomen worden.