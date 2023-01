Laura ‘Madam Bakster’ Verhulst is zwanger na post-portembevruchting

Laura Verhulst, ook wel bekend als Madam Bakster, is zwanger van haar overleden echtgenoot Kobe. Dat kondigt ze aan in een interview met Flair. Toen Kobe ziek werd en duidelijk werd dat hij niet lang genoeg meer te leven had om die kinderwens in vervulling te laten gaan, liet hij zaadcellen invriezen. Samen besloten ze om ook na zijn dood samen een kind te krijgen. Dat proces documenteerde ze in een column in Flair.

“Ongeveer twee weken na de laatste terugplaatsing had ik een positieve zwangerschapstest in handen”, zegt Laura in een interview met het weekblad. “Op voorhand kan je niet echt inschatten hoe je gaat reageren als dat streepje plotseling kleurt, maar ik voel een nieuwe dimensie van geluk en een ongelofelijke omarming van alles wat zal volgen. Interne rust is het gevoel dat sindsdien overheerst. Er is een druk van mijn schouders gevallen.”

Net op het moment dat Laura en haar man Kobe aan kinderen wilden beginnen, kreeg hij de diagnose maagkanker. Toen duidelijk werd dat de resterende tijd van Kobe te kort was om die kinderwens in vervulling te laten gaan, liet hij zaadcellen invriezen. Het koppel besloot om ook na het overlijden van Kobe via ivf een kind te krijgen. Laura is nu dertien weken zwanger.

Op de politieke agenda

Met haar verhaal en column in Flair plaatste Laura het onderwerp op de politieke agenda. Want wie een kind wil van een overleden partner zat aanvankelijk met een zeer krappe deadline. De wet stelt dat ingevroren zaadcellen maar tot twee jaar na het overlijden gebruikt mogen worden. Tegelijk is er ook een verplichte rouwperiode van zes maanden, waardoor er in de praktijk maar anderhalf jaar tijd over blijft als je met een overleden partner nog een kind wil.

Begin december vorig jaar raakte bekend dat er een wetswijziging zit aan te komen. Mede dankzij Laura Verhulst, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die in september een ontmoeting had met haar. “De wetgeving die Laura aankaart is verouderd en zorgt ervoor dat je nu overhaast moet beslissen of je al dan niet voor een zwangerschap wil gaan”, zegt Vandenbroucke. “We willen élke vrouw de tijd geven. Vandaag zit daar een tijdsdruk op die niet nodig is.”