Union geniet na zesde opeenvolgende zege tegen Anderlecht: “Hier hadden we twee, drie jaar geleden niet aan moeten denken”

Senne Lynen: “Moment om nooit te vergeten”

“De eerste helft spelen we heel gecontroleerd. De rode kaart van Anderlecht veranderde de hele match”, zag ook Senne Lynen, die met een goal en een assist mee het verschil maakte voor Union. “Tijdens de rust zeiden we vooral dat we geduldig moesten blijven. We krijgen dan een tegendoelpunt op een slecht moment, maar dat veranderde niets. We moesten hetzelfde blijven doen. Wij hebben bijvoorbeeld tegen Club Brugge ook tegen tien man gespeeld. Dat lijkt makkelijker, maar dat is niet zo.”

“Of we de ervaring van Teuma misten? Ja, die is wel belangrijk voor ons. Maar een tegendoelpunt brengt ons niet van de wijs, we blijven gewoon gaan”, zei Lynen, die met een gelukje de 1-2 scoorde. “De bal week tweemaal af bij mijn goal, maar ik zag hem mooi de winkelhaak ingaan. Dat dit onze zesde zege op rij is tegen Anderlecht? Ja, daar hadden we twee, drie jaar geleden niet eens aan moeten denken. Een dikke pluim voor de hele club en de supporters, dit is een moment om nooit te vergeten.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Karel Geraerts: “We domineerden zonder heel goed te zijn”

“Eerlijk gezegd bleef ik er wel in geloven. Na de rode kaart domineerden we zonder heel goed te zijn”, analyseerde Union-coach Karel Geraerts. “Ik denk dat we wat te traag waren in de passing, we vonden te weinig de ruimte. We creëerden niet veel grote kansen, al waren er wel wat mogelijkheden. In de tweede helft kregen we dan een wake-upcall. Anderlecht scoort een mooie goal, maar dan weet je dat je spelers hebt die het verschil kunnen maken.”

“We moesten rustig blijven en dat hebben de spelers gedaan. De spelers die ik inbracht, hebben het ook goed gedaan. Puertas was zaterdag heel ontgoocheld dat hij niet zou starten. Die heeft geweldig goed gereageerd en is sterk gebleven in zijn hoofd, goed ingevallen. Dat we nu elf matchen op rij ongeslagen zijn? Daar staan we niet echt bij stil, maar dat is heel goed. We willen volgende week opnieuw proberen winnen”, sloot Geraerts af. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Bart Verbruggen: “Ik ga ervan uit dat rode kaart correct was”

Bart Verbruggen werd verkozen tot Man van de Match, maar ging met Anderlecht toch ten onder. “Jammer. Ik had eerlijk gezegd het gevoel dat de goal niet meer zou vallen”, zei de jonge doelman. “En als die eerste goal valt, zie je dat het lastig wordt. Die tweede goal was doodzonde. Ik denk dat 1-1 een prima resultaat was geweest. De rode kaart heb ik nog niet teruggezien, maar ik ga ervan uit dat het correct was aangezien we met een VAR werken. Maar met tien tegen elf wordt het altijd moeilijk. We hebben ervoor gevochten. We hadden het iets langer moeten tegenhouden, en dan hadden we hier kunnen winnen of gelijkspelen.”

Verbruggen wist zaterdag dat hij in doel zou staan tegen Union. “Dat ik nu eerste doelman ben, daar ben ik heel blij mee, ik droomde ervan toen ik naar Anderlecht kwam. Ik had liever anders willen beginnen, maar het is nu zo. Volgende week is er weer een pittige match op Club Brugge, maar dat is leuk. Daarvoor voetballen we allemaal. Die wedstrijden wil je spelen. Ik ben ervan overtuigd dat we, als we ons hoofd nu omhoog houden en hard werken, we zeker resultaten kunnen neerzetten.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Fabio Silva: “Geweldig gespeeld met 10 tegen 11”

“Dit is zeker teleurstellend. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, want Union is een goed team en staat er ook goed voor in het klassement”, vertelde Anderlecht-spits Fabio Silva. “We hebben het geweldig gedaan met 10 tegen 11. We hebben veel opgeofferd om de ruimte dicht te kunnen houden en scoren ook als eerste. Daarna had Union ook wel wat geluk, bij die tweede goal bijvoorbeeld.”

“Ik ben teleurgesteld, maar ik zie veel positieve dingen. De coach zei na de eerste helft dat we niet goed speelden, maar dat we compact moesten blijven met 10 man en de ruimte achterin dicht te houden”, zei Silva, die voor het eerst sinds oktober scoorde voor Anderlecht. “Ja, voetbal kan soms zo zijn. Ik weet dat de goals wel zullen komen, dus ik ben blij dat ik het team kon helpen. Na de openingsgoal hebben we de voorsprong proberen vasthouden, maar dat is niet gelukt.”