Leider Napoli herpakt zich na nederlaag tegen Inter en boekt makkelijke zege bij staartploeg Sampdoria

Matteo Politano miste al in de 6de minuut een strafschop. Topschutter Victor Osimhen liet de Napolitanen die misser echter snel vergeten. Sampdoria zocht de kleedkamers niet alleen op met een achterstand, maar ook met een man minder. Tomas Rincon incasseerde op een handvol minuten van de rust een rechtstreekse rode kaart.

In de tweede helft kreeg Napoli in de slotfase een tweede penalty, die omgezet werd door Eljif Elmas. Napoli blijft op autoritaire wijze de rangschikking in de Italiaanse eerste klasse aanvoeren met 44 punten, voor Juventus (37 ptn.). Als AC Milan (36 ptn.) later op de avond AS Roma aftroeft in het eigen San Siro, nadert het opnieuw tot op vijf punten van I Partenopei.