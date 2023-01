De man die verdacht wordt van de ontvoering van twee zusjes uit Anderlecht en van de moord op de oudste van de twee, leerde het 14-jarige slachtoffer kennen via Snapchat. Hoe gevaarlijk is het voor jongeren om daar te chatten en hoe kunnen we onze kinderen wapenen tegen volwassenen die jongeren lokken via nepprofielen en met allerlei valse beloften?