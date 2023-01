De onderhandelingen tussen de federale regering en Engie kruipen millimeter per millimeter dichter tot een akkoord. De juristen van beide kanten zijn al begonnen met het overlopen van de teksten. De onderhandelaars durven er geen timing op te plakken, maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is formeel tijdens zijn nieuwjaarsreceptie. “Het is een kwestie van uren, niet van dagen.”