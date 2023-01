Essevee-nieuwkomers Ruud Vormer en Christian Brüls kozen bij hun debuut niet voor een smoking maar trokken een overall aan. En dat wordt wel gesmaakt aan de Gaverbeek. De twee etaleerden meteen hun surplus aan kwaliteit en hadden een groot aandeel in de overwinning van de thuisploeg. “Toch is dit een zege van het team”, beklemtoonde coach Mbaye Leye achteraf.