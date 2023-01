Mats Rits is “helemaal de oude” na revalidatie van meer dan acht maanden, maar: “Nederlaag is niet wat ik gedachten had”

252 dagen: zo lang was het geleden dat Mats Rits nog eens op het veld stond. De Club-middenvelder bleef in Genk achter met een dubbel gevoel. “Ik ben weer volledig de oude.”

Rits scheurde zijn voorste kruisband tijdens de topper op Anderlecht vorig seizoen op 1 mei 2022, dus meer dan acht maanden geleden. “Natuurlijk is het fantastisch om weer op het veld te staan. Hier heb ik, samen met nog heel veel andere mensen, voor gewerkt. Terugkeren met een nederlaag is natuurlijk minder fijn. Dit had ik niet in gedachten.”

Rits, afgelopen zomer 29 jaar geworden, zegt zelf geen gevolgen te ondervinden van zijn zware knieblessure. “Ik ben weer volledig de oude en ik voelde mij goed op het veld. Net als de afgelopen weken op het trainingsveld, natuurlijk. Schrik was er niet.”

Meer zelfs: Rits schotelde bijna een assist voor de gelijkmaker voor. Yaremchuk miste onbegrijpelijk. “Ik kon hem misschien zelf afwerken in een dropshot, maar ik denk dat afleggen op Roman altijd de beste optie was. Dan is het jammer dat die bal er niet in gaat. Zulke zaken gebeuren. Over de hele wedstrijd hebben we eigenlijk evenveel kansen als Genk. We maken ze gewoon niet af.”

Ook Rits relativeert de grote achterstand op Genk. “Het seizoen is nog niet gedaan, en dat was ook zo als we hier hadden gewonnen. Er kan nog van alles gebeuren.”