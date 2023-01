Bijna 4 miljoen kinderen in Pakistan nog steeds bedreigd door overstromingen van 2022

Bijna 4 miljoen kinderen in Pakistan leven nog altijd in erbarmelijke omstandigheden als gevolg van de overstromingen die het land vorig jaar troffen. Dat zegt Unicef, het Kinderfonds van de VN.

Pakistan werd in augustus vorig jaar getroffen door de zwaarste overstromingen uit zijn geschiedenis. Meer dan 1.700 mensen kwamen om het leven. In totaal kregen naar schatting 33 miljoen mensen in verschillende regio’s van het land met de gevolgen van de overstromingen te maken.

Door stilstaand en vervuild water kampen vandaag nog altijd veel kinderen in Pakistan met luchtweginfecties, wat een belangrijke oorzaak is van kindersterfte, zegt Unicef. Het aantal kinderen dat lijdt aan ernstige acute ondervoeding lag tussen juli en december bovendien twee keer zo hoog als in dezelfde periode in 2021. Naar schatting 1,5 miljoen kinderen hebben levensreddende voedingshulp nodig.

Ook het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP trekt aan de alarmbel. “De vernielingen die door het water werden veroorzaak, het menselijk lijden en de economische kosten maken deze overstromingen tot een catastrofale gebeurtenis”, zegt Achim Steiner van UNDP. “Het water is dan wel teruggetrokken, maar de gevolgen zijn er nog steeds,” zo klinkt het. “We hebben massale wederopbouw en herstel nodig.”

De internationale gemeenschap moet Pakistan helpen bij de wederopbouw na de verwoestende overstromingen van vorig jaar, want anders zal het land in de ellende blijven zitten, besluit het Ontwikkelingsprogramma van de VN.