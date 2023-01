Frans bondsvoorzitter jaagt Mbappé en Real Madrid tegen zich in het harnas met uitspraak over Zinedine Zidane: “Ik had mijn telefoon niet opgenomen voor hem”

Zinedine Zidane is het onderwerp van een fikse rel. De voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graët gaf in een uitzending van RMC uitleg bij de contractverlenging van bondscoach Didier Deschamps tot 2026 en toen hem werd gevraagd naar de geruchten over Zinedine Zidane zei hij: “Ik had zelfs mijn telefoon niet opgenomen voor hem.” Die uitspraak wordt gezien als een gebrek aan respect voor de Franse voetballegende. Zelfs Kylian Mbappé mengde zich in de discussie: “Zidane, dat is Frankrijk. Je kan niet genoeg respect hebben voor hem”. Real Madrid, ex-club van Zidane, eist een rechtzetting.

Als de 81-jarige Noël Le Graët zijn mond opendoet, kun je er vanop aan dat er een relletje volgt. Hij baarde al opzien met zijn wereldvreemde uitspraken over het lot van de arbeidsmigranten in Qatar. Met zijn uitleg op RMC over de contractverlenging van Didier Deschamps was het opnieuw raak.

Her en der werd de vrije Zinedine Zidane, die ook genoemd wordt als kandidaat bij Brazilië, naar voor geschoven als potentieel opvolger van Deschamps, maar Le Graët veegde die hypothese van tafel. Alleen deed hij dat door Zidane, die met Frankrijk een wereldtitel en een Europese titel won en als belangrijkste Franse speler alle tijden wordt beschouwd, onnodig te schofferen.

“Er valt niets uit te klaren”, zei Le Graët. “Ik zou zelfs mijn telefoon niet opgenomen hebben voor Zidane. Ik heb hem nooit ontmoet en ik heb er nooit aan gedacht om afscheid te nemen van Didier Deschamps.”

© AFP

Onder meer Kylian Mbappé reageerde op de uitspraak dat Le Graët zijn telefoon niet zou opnemen voor Zidane. “Zidane is Frankrijk, je kunt niet genoeg respect hebben voor een legende als hem.”

Als bondsvoorzitter de absolute sterspeler van je nationale ploeg tegen jou in het harnas jagen, faut le faire. Er was al wrevel tussen Mbappé en de Franse bond over de portretrechten voor het WK in Qatar.

Ook Real Madrid vond het nodig om te reageren met een communiqué. Real eist excuses. Zidane is een clublegende, hij won als speler de Champions League met Real en als trainer zelfs drie keer.

“Zijn woorden getuigen van een gebrek aan respect tegenover een van de meest geliefde figuren in het wereldvoetbal. Onze club eist een rechtzetting”, klinkt het.

De uitspraken doen de positie van Le Graët geen goed. Er vindt op instructie van de Franse minister van Sport een audit plaats over de werking van de Franse voetbalbond waarvan begin februari de conclusies klaar zouden zijn.

De Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra is niet opgezet met de nieuwe uitschuiver van de Franse bondsvoorzitter. “Het zijn opnieuw uitspraken die getuigen van een gebrek aan realiteitszin. Ze zijn beschamend en raken een legende van de sport en ons allemaal. Een voorzitter van de belangrijkste sportfederatie hoort zulke dingen niet te zeggen. Excuses zijn op hun plaats.”