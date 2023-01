24.000 uitzinnige supporters, vuurwerk, luide stadionmuziek. Het vat de sfeer van de voetbaltopper gisteren op KRC Genk samen. Niet meteen ideale omstandigheden voor kinderen met autisme of wie hoogsensitief is. Toch kon een twintigtal van hen van de match genieten vanop de prikkelarme tribune G. Een primeur in België.