Mysterieuze fluittoon houdt buurtbewoners al nachtenlang wakker: inwoners trekken zelf op onderzoek

Aanvankelijk hield de piep continu aan, soms overdag, maar ook ’s nachts. Tegenwoordig is het met lange intervallen. Volgens de inwoners is het een toon waar je horendol van wordt, zeker als je erop begint te letten. Logischerwijze gingen de geteisterde inwoners de voorbije dagen zelf op onderzoek.

Allerlei hypothesen passeerden de revue. Zijn het pompen naast het Albertkanaal? Gaat het om iemand die mollen of steenmarters probeert te verjagen? In de handel verkopen ze hiervoor immers ultrasone verjagers. Maar de piep is veel te luid voor zo’n marterverjager en wordt gehoord van in de Achterstraat en de Kerkstraat tot de Vogelzangstraat.

Niet de eerste keer

In het verleden, járen geleden, waren er ook al eens piepklachten in Massenhoven. De hinder bleek toen afkomstig van een laserapparaat om aluminium te snijden. Ook de alarmen van de firma’s Adams en Eurobeton zorgden ooit voor een hinderlijke piep in Massenhoven. Samen met oud-schepen Richard Bastanie gingen we zondag eens kijken aan de overzijde van het Albertkanaal in de Zagerijstraat, waar op zondagvoormiddag wel degelijk nog mensen aan het werk waren in een unit op het kmo-park. “Maar van ons komt het niet, want wij doen alleen opslag”, zegt de man, die verder qua productionele activiteit enkel een zagerij weet in de kmo-units.

Als we nog wat staan na te kaarten ter hoogte van de firma Adams, beginnen plots weer de schelle hoge tonen. Het geluid lijkt zo goed als zeker uit die richting te komen. Tijdens onze aanwezigheid duurt het ook maar hooguit tien seconden, te kort om onze gsm uit onze zak te halen om het te registreren. Inwoner Jan De Wit, die ook op onderzoek toog, slaagde er wel in een duidelijk geluidsfragment te maken. Hij contacteerde ook al de noodnummers op het bord bij Adams in de hoop daar informatie te kunnen winnen, maar voorlopig zonder resultaat. Ook wij probeerden de zaakvoerder te contacteren, wat op de laatste zondag van de kerstvakantie een onmogelijke opdracht bleek.

Spoedig oplossing zoeken

’s Namiddags konden de mensen toch relatief rustig door Massenhoven flaneren. “Ik heb nog niks gehoord”, zegt Kenai uit Zandhoven, die met een vriendin op de picknickbanken naast het kanaal zit. De vriendin uit Oelegem meent dat ze dé piep ook al eens gehoord heeft tijdens het passeren. ’s Avonds blijkt de schelle toon opnieuw hoorbaar.

Nu de gewone werkweek straks weer aanbreekt, hopen ze in Massenhoven in elk geval op een spoedige oplossing. In de Zagerijstraat klinkt het ondanks het geluid van de E313 luid, en het moeten toch veel decibels zijn als het zelfs gemakkelijk ook de mensen aan de overzijde van het kanaal in de dorpskern treitert. Niet iédereen heeft er last van. “Nog niks gehoord”, antwoordt een achteloze wandelaar in de Zagerijstraat. “Maar ik heb wel twee hoorapparaten die niet opstaan.”