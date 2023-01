10-jarig jongetje verdient zakcentje met lege (!) flesjes van populaire frisdrank

De energiedrank Prime – het geesteskind van de YouTube-sterren Logan Paul en KSI – is de hype van het moment in het Verenigd Koninkrijk. Toen het drankje voor het eerst in de Britse winkelrekken lag, veroorzaakte dat een ware stormloop, waardoor het snel uitverkocht was. En daar weet Charlie Smith uit Nottingham van te profiteren: de 10-jarige koopt de lege flesjes met het drankje van zijn vrienden voor één pond, en verkoopt ze vervolgens op eBay voor twee pond.

“Ik vind het eerlijk gezegd dom dat hij die drankjes koopt waar iedereen geobsedeerd door lijkt”, reageert de vader van Charlie in The Mirror. “Maar we kunnen er moeilijk iets van zeggen, want hij maakt er winst mee. Hij kan goed om met geld.” “Ik vind het leuk, ik hou van geld verdienen”, zegt ook Charlie zelf. “Ik wil later een zakenman worden als ik volwassen ben.”