Lichaam van Schotse vrouw (36) ontdekt nadat online gaming-vriendin uit Israël alarm slaat

In Schotland is dinsdag het dode lichaam een 36-jarige vrouw ontdekt, nadat de online gaming-vrienden van de vrouw alarm sloegen. Ze maakten zich zorgen omdat de vrouw 48 uur lang niet meer online was geweest.

Het lichaam van Lauren Black (36) uit het Schotse Renfrew, nabij Glasgow, werd ontdekt door haar hondenuitlater. Die was naar het huis van de vrouw getrokken nadat de online gaming-vrienden van Black haar hadden verwittigd, omdat ze al 48 uur lang niet meer ingelogd was op het videospel Evony: the king’s return. Naar verluidt was het zeer ongewoon dat de vrouw het spel twee dagen lang niet speelde.

“Ik had eerst naar de politie gebeld omdat ik vermoedde dat er iets mis was”, zegt de Israëlische Eyal Elhadad (51), een vriendin van Black, bij The Mirror. “Lauren en ik hebben de afgelopen vier jaar elke dag met elkaar gesproken. Dat zij niet antwoordde op mijn berichtjes of online kwam, was heel zorgwekkend voor mij en voor haar andere vrienden.”

De politie is een onderzoek gestart naar de dood van Black, een moeder van twee kinderen. Het is niet duidelijk waaraan de vrouw overleed.