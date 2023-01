12 seconden na deze vakantiefoto reed terrorist in op Belgische toeristen: “Onze vijfdaagse citytrip draaide uit op een overlevingstrip”

Links: De laatste foto die Aristide Melissas nam, enkele seconden later reed de terrorist op hen in // rechts: Aristide Melissas en zijn vrouw Marion

Het moest een zorgeloze fietstrip door New York worden, maar eind 2017 besliste een geradicaliseerde Oezbeek daar anders over. Hij reed in op de groep fietsers. De trieste balans: acht doden en elf gewonden. Onder hen een jonge moeder uit West-Vlaanderen die de aanslag niet overleefde, drie andere Belgen raakten zwaargewond. Vandaag start in New York het terreurproces. “Het proces zal gerechtigheid brengen voor onze zonen, maar in de eerste plaats voor Ann-Laure.”