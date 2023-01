Nayel Mehssatou (KV Kortrijk) gecharmeerd door Chileense interesse: “Als ik daar teken, zal mijn moeder heel tevreden zijn”

OH Leuven (tweemaal) en Genk werden verslagen door het ‘nieuwe’ KV Kortrijk. Bernd Storck (59) stelde een ploeg samen die telkens voor elkaar door het vuur gaat. Zondagavond hadden ze een tikkeltje geluk, maar daar hoor je niemand bij KVK om klagen. “Er is een duidelijk verschil met wat we de vorige maanden hebben getoond”, zegt een opgetogen Mehssatou. “We strijden voor elkaar, we zijn sterker geworden en we spelen beter als team. Het loopt goed onder de nieuwe coach. Na elke gewonnen wedstrijd vieren we een feestje in de kleedkamer, dat is wat anders dan toen ik hier toekwam. Toen verloren we vaak en zat de sfeer niet zo goed. Die periode ligt nu hopelijk achter ons.”

Opnieuw basisspeler

Onder Custovic verdween Mehssatou van de basis naar de bank. Nu stond hij voor de derde keer oprij aan de aftrap. “Het voelt goed om weer zoveel te mogen spelen. Voor mij persoonlijk was het lang geleden dat ik nog zoveel minuten maakte. Door een ziekte kwam ik plots terecht in een driemansdefensie en dat was nieuw voor mij. De coach zette me op die positie omdat ik beschik over een goede linkervoet. Ik voel me goed naast Silva en Watanabe. Ik moet meer verdedigen dan op de flank, maar dat hoort erbij.”

KV Kortrijk doet haasje-over in het klassement met KV Oostende. De Kerels klimmen uit de degradatiezone en lijken te herleven onder Storck. “Het is belangrijk dat we nu op een plek uit de gevarenzone staan”, vertelt Mehssatou. “Seraing wist te winnen, Zulte Waregem deed zijn job en dan weet je dat wij ook punten moeten pakken. OH Leuven was geen makkelijke klant, maar voor ons telt enkel het resultaat. We zijn blij dat we even niet meer onder die streep staan.”

Interesse uit Chili

In juni maakte Mehssatou zijn debuut bij de Chileense nationale ploeg. In het Zuid-Amerikaanse land houden ze zijn prestaties nauwlettend in de gaten en dat gaat gepaard met interesse. “Het klopt dat er interesse is van Colo Colo uit Chili. Ik ben gecharmeerd door hun belangstelling, want het is de grootste club van het land. Ik heb veel berichtjes gekregen van enthousiaste supporters, maar momenteel voel ik me goed bij KV Kortrijk en is een transfer niet aan de orde. Mijn moeder zou wel graag hebben dat ik er teken. Zij is afkomstig uit Chili. Zeg nooit nooit natuurlijk in het voetbal, maar ik zou me eerst wat meer moeten verdiepen in hun competitie.”