82-jarige supermarktmedewerker kan dankzij klant eindelijk met pensioen: “Ik voel me als een vogel die uit zijn kooi wordt gelaten”

Butch Marion, een 82-jarige veteraan, werkte nog steeds 40 uur per week als kassier in de Walmart-winkel in Cumberland, in de staat Maryland. Tot ergernis van Rory McCarty, een klant die een inzamelactie voor Marion begon op Tiktok. “Ik was stomverbaasd dat deze oude man nog steeds hard moest werken, 8 tot 9 uur per dag”, aldus McCarty. “Ik wilde hem helpen om de rest van zijn leven door te brengen bij zijn kinderen in Florida.”

Drie weken en miljoenen views later stond er maar liefst 118.575 dollar van 5.000 gulle schenkers op de GoFundMe-rekening voor Marion. “Ik wilde iets in gang zetten, en de Heer heeft de rest gedaan”, aldus McCarty, die Marion woensdag op zijn laatste werkdag een grote cheque overhandigde.

“Dit is onwerkelijk”, reageerde de man. “Ik voel me als een nieuwe man, als een vogel die uit zijn kooi wordt gelaten. Met dit geld kan ik mijn rekeningen afbetalen, en mijn dochters en kleinkinderen in Florida – die ik al jaren niet meer gezien heb – bezoeken.”