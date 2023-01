Tsjechische ex-premier Babis vrijgesproken in zaak rond fraude met EU-subsidies

Een rechtbank in Praag heeft maandag miljardair en ex-premier van Tsjechië Andrej Babis vrijgesproken in een zaak over fraude met subsidies van de Europese Unie. Dat gebeurde vier dagen voor de presidentsverkiezingen waarvoor Babis kandidaat is.

Babis werd ervan beschuldigd 2 miljoen euro te hebben weggesluisd voor de bouw van een vrijetijds- en conferentiecentrum in de omgeving van de hoofdstad Praag. Hij haalde daarvoor zijn hoeve weg uit zijn holding Agrofert, zodat hij subsidies kon krijgen bedoeld voor kmo’s. “De actie beschreven in de akte van beschuldiging is geen misdaad”, aldus rechter Jan Sott na het uitspreken van het vonnis.

De 68-jarige Andrej Babis was tussen 2017 en 2021 premier van Tsjechië. Hij ontkende elke vorm van wangedrag en sprak van een “politiek proces” in de aanloop naar de presidentsverkiezingen die vrijdag van start gaan. Babis werd samen met zijn vroegere assistente Jana Nagyova vervolgd, die eveneens werd vrijgesproken. Geen van beiden was maandagochtend aanwezig in de rechtbank.

Babis, de oprichter van de populistische centrumpartij ANO, geldt als een van de topfavorieten om president Milos Zeman op te volgen, naast de vroegere generaal van de NAVO Petr Pavel en de econome Danuse Nerudova. Hij zou volgens een peiling van televisiezender CNN Prima News 27,9 procent van de stemmen halen, tegenover 26,7 procent voor Pavel en 24,4 procent voor Nerudova. Geen van de kandidaten zou dus een absolute meerderheid halen, waardoor een tweede ronde nodig zal zijn.