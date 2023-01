Eén op drie bestuurders weet nog altijd niet wat een reddingsstrook is

Op wegen met meer dan een rijstrook is het sinds 1 oktober 2020 verplicht een reddingsstrook te vormen in geval van file, dus ook zonder naderende zwaailichten of sirenes. Voertuigen op de linkerrijstrook rijden zo veel mogelijk naar links. De rest wijkt uit naar rechts, zonder over de witte lijnen te rijden, tenzij het niet anders kan. Zo ontstaat een doorgang voor de hulpdiensten.

Uit een steekproef met zeshonderd ondervraagden kan een op drie geen goede definitie geven van een reddingsstrook. “Sensibilisering blijft dus nodig”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Daarom zet het Agentschap dit jaar nog meer in op campagnes. Die zouden volgens de peiling een positieve impact hebben gehad in 2022. Van de bestuurders die aangeven de campagne te hebben gezien, zegt 71 procent spontaan een reddingsstrook te vormen. Van wie de campagne niet zag, doet slechts 51 procent dat.

Een jaar geleden bereikte de boodschap nog niet de helft van de bestuurders (45 procent). Door inzet van digitale tekstborden boven snelwegen en vermeldingen in het verkeersbulletin van de VRT, kon het Agentschap dat cijfer in augustus opkrikken naar 61 procent. In januari van dit jaar voegt ook comedian William Boeva zich bij de campagne. Hij leent onder meer zijn stem aan navigatieapp Waze, en herinnert gebruikers aan de strook.

“Het is erg frustrerend voor hulpverleners om de staart van een file te bereiken en te zien dat de reddingsstrook nog gevormd moet worden”, zegt Maarten Van Severen, hoofd van Netwerk Brandweer. “We helpen slachtoffers veel sneller wanneer we in één vlotte beweging tot op de plaats van het incident kunnen rijden.”