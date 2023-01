Westen van Australië kampt met “zwaarste overstromingen uit geschiedenis”: “Het water is overal”

De overstromingen in Kimberley, een weinig bevolkte regio in Western Australia die zo groot is als de Amerikaanse staat Californië, zijn het gevolg van hevige regen door Ellie, een voormalige cycloon. “Het water is overal”, aldus Dawson. Het stadje Fitzroy Crossing, waar ongeveer 1.300 mensen wonen, is bij de zwaarst getroffen steden. Levensmiddelen worden via de lucht naar de getroffen bewoners gebracht.

De Australische premier Anthony Albanese, die de regio maandag bezocht, heeft snel financiële hulp beloofd. “We weten dat de rekening enorm zal zijn, en mijn regering is vastbesloten om – in samenwerking met de regering van Western Australia – alle mogelijke hulp te bieden.”

Ellie verplaatst zich sinds het weekend stilaan richting Queensland, in het oosten van het land. Ook daar wordt hevige regen verwacht, waarschuwen meteorologen. In Victoria, met hoofdstad Melbourne, dreigt dan weer een hittegolf, met temperaturen tot 40 graden.

Het noodweer komt er na twee jaren met overstromingen in het oosten van het land door weerfenomeen La Niña. Australië lijdt dan ook zwaar onder de klimaatverandering, die ook hevige bosbranden met zich meebrengt.

© via REUTERS

© EPA-EFE

© EPA-EFE