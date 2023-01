Deal met Engie over verlenging Doel 4 en Tihange 3 is zo goed als rond: kernkabinet komt om 15.30 uur samen

Ook maandag onderhandelt de regering nog altijd met Engie over de verlenging van de twee kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Maar een deal is heel dichtbij. Om 15.30 uur komt normaal gezien het kernkabinet al samen om alles onder de loep te nemen. Nadien wordt alles wereldkundig gemaakt.

Heel de Wetstraat zit er ondertussen op te wachten: een akkoord over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. De twee centrales moeten tegen november 2026 klaar zijn om onze energiebevoorrading te verzekeren. Maar om die timing te halen en de werken op te starten, is dringend een akkoord nodig. De regering beloofde dat eind vorig jaar op zak te zullen hebben, maar die deadline is niet gehaald.

Ondertussen zitten de gesprekken wel al een tijdje in de laatste rechte lijn. Engie en (de vertegenwoordigers van) premier Alexander De Croo (Open VLD) en energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) zaten zondag tot laat op de avond nog samen rond de tafel, maar konden finaal nog niet afkloppen. Ondanks de extra druk die de nieuwjaarstoespraak van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op de gesprekken legde. Hij verklaarde dat het nog maar een kwestie van uren was vooraleer alles rond zou zijn.

Maar maandagvoormiddag liepen de gesprekken nog altijd, al zou het enkel nog maar over de laatste punten en komma’s gaan. Alles is zo goed als rond, valt bij verschillende regeringsbronnen te horen. Er is zelfs al een vergadering gepland van het kernkabinet. Premier De Croo roept zijn topministers om 15.30 uur samen om samen met Van der Straeten alles uit de doeken te doen. De kern moet het akkoord met de Franse energiereus dan bekrachtigen. Maar parallel lopen ook de laatste gesprekken met Engie nog voort. En nadien komt ook de expertengroep van de regering nog samen.

Wanneer alles rond is, volgt er een gezamenlijke mededeling van de regering en Engie.

