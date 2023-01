“Het leken vooral ‘gewone’ mensen en had meer weg van een wandeling”: dit viel expert op aan bestorming van Braziliaanse overheidsgebouwen

Duizenden aanhangers van Jair Bolsonaro bestormden zondagavond het Congres, het Hooggerechtshof en het presidentieel paleis in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Intussen is de rust teruggekeerd, maar het verzwakt wel meteen de positie van kersvers president Lula. “Dat Bolsonaro al gevlucht was voor de eedaflegging was eigenlijk een alarmsignaal”, zegt historicus en Braziliëkenner Johan Verberckmoes (KU Leuven).