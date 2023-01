Gebruik van dienstencheques blijft dalen in Vlaanderen

Het gebruik van dienstencheques blijft dalen, zeker in Vlaanderen. Dat blijkt uit voorlopige jaarcijfers van sectororganisatie Federgon, tot en met november vorig jaar. Tegenover 2021 was er een daling met ruim 2 procent. Tegenover recordjaar 2019 werden er in Vlaanderen vorig jaar zelfs 8,1 procent minder dienstencheques gebruikt.

Met een dienstencheque kan men een huishoudhulp, om te poetsen, strijken of om boodschappen te doen, betalen. De prijs van een dienstencheque bedraagt al jaren 9 euro per uur, waarvan een deel fiscaal aftrekbaar is. Sinds 2020 werd de belastingvermindering in Vlaanderen verlaagd en betaalt de gebruiker dus iets meer (7,20 euro per cheque, red.).

Topjaar voor de dienstencheques was 2019, met in totaal 136 miljoen gebruikte cheques, zegt Federgon. De grote meerderheid daarvan werd in Vlaanderen gebruikt (87,7 miljoen), gevolgd door Wallonië (31,9 miljoen) en Brussel (16,4 miljoen).

Vorig jaar lag de activiteit lager, schat Federgon op basis van nog niet volledige cijfers. In Vlaanderen en Wallonië (cijfers tot en met oktober) was er een daling met meer dan 8 procent tegenover het piekjaar, maar ook een daling met respectievelijk ruim 2 en 0,8 procent tegenover 2021. Enkel in Brussel was er tot en met september een groei van het aantal gebruikte dienstencheques (+2,7 procent) tegenover het jaar voordien.

Desondanks blijft de vraag naar huishoudelijke hulp groot, zegt Federgon nog. In Vlaanderen waren er eind september, op basis van de cijfers van de VDAB, 8.600 vacatures voor schoonmaak aan huis, of 30 procent meer dan het jaar voordien. Tegelijk daalt het aantal potentiële kandidaten, met slechts 6.400 werkzoekenden die een job als schoonmaker ambiëren. Vooral in Limburg en in West-Vlaanderen is de situatie erg krap, merkt Federgon op.