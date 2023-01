Marc Conings en zijn gezin beleefden “pure chaos” in de luchthaven op Tenerife. — © RR

As/Tongeren/Houthalen-Helchteren

Marc Conings (62) uit As trok met zijn gezin naar Mogàn op de Canarische Eilanden om er oudejaar te vieren en de overgang naar 2023. Maar bij hun terugtocht liep het mis. “Meer dan 30 uur zaten we vast op de luchthaven. Het was pure chaos, de politie moest zelfs tussenkomen.”