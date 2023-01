Pollenseizoen is nú al begonnen: stuifmeel piekt door zacht weer

De kerstboom is nauwelijks opgeruimd of daar zijn de eerste lentekriebels al. Het allergieseizoen is officieel begonnen, bijna een maand vroeger dan normaal.

De eerste pollen zijn afkomstig van de els en de hazelaar. De ‘gele katjes’ van de els en vooral de hazelaar zijn al sinds december goed zichtbaar. Het lijkt erop dat de uitzonderlijk hoge temperaturen de ontwikkeling heeft versneld, waardoor het pollenseizoen heel vroeg is begonnen. Er is een meevaller. De frequente regenbuien houden de pollenconcentraties in de lucht momenteel vrij laag.

Afgelopen zaterdag werd in Brussel de drempelwaarde voor het eerst bereikt met 139 korrels per kubieke meter. “De pollenconcentraties van de els en de hazelaar kunnen snel oplopen, tot wel duizend keer hoger. Als het weer voor een langere periode droog blijft, kunnen de stuifmeelkorrels zich massaal in de lucht verspreiden”, verduidelijkt Sciensano.

Het gezondheidsinstituut bevestigt dat het pollenseizoen ongewoon vroeg begint. In de twee vorige jaren ging het seizoen officieel ‘pas’ in februari van start. In 2020 viel het startschot half januari. Klimaatverandering is de belangrijkste verklaring. “We verwachten dat de bevolking in de toekomst meer gaat worden geconfronteerd met de problemen van pollenallergieën. Dat komt omdat we de laatste decennia hebben vastgesteld dat bomen waarvan het pollen zorgt voor een allergische reactie, zoals de els en de hazelaar, meer én vroeger pollen produceren”, concludeert Sciensano.

