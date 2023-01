Heftige beelden tonen hoe jongen in elkaar wordt geslagen na opzettelijke aanrijding met bromfiets

In Lommel is een bromfietser vorig weekend in het ziekenhuis geschopt en geslagen nadat hij geprobeerd had in te rijden op twee jongens. Een filmpje van de hevige vechtpartij werd op Facebook gepost. Politie Lommel is bezig met het onderzoek.

De bromfietser, wiens helm afvloog, werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer van het brute geweld is buiten levensgevaar. “De jongen wordt vandaag verhoord en ook de daders zijn intussen gekend”, zegt korpschef Bart Voordeckers van politie Lommel.

In het belang van het gerechtelijk onderzoek wordt niet meer informatie gegeven. Op een filmpje beelden is te zien hoe de bromfietser geklopt en gestampt worden. Hij was eerst zelf ingereden op twee jongens. Het filmpje met harde beelden is later weer van Facebook gehaald, maar intussen was het al viraal gegaan. Het is voorlopig onduidelijk wat er aan de agressie is vooraf gegaan.