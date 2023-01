Noma, één van de beste restaurants ter wereld, sluit eind 2024 de deuren: “We moeten de industrie heruitvinden”

Het restaurant Noma in Kopenhagen, één van de beste restaurants ter wereld, sluit eind 2024 de deuren. Dat is maandag bekendgemaakt.

Rene Redzepi — © AFP

De geruchten over een sluiting van Noma deden al enkele maanden de ronde, en werden maandag bevestigd door eigenaar en chef-kok Rene Redzepi. Volgens Redzepi is het “onmogelijk om de wiskunde van fine dining te doen kloppen voor mijn bijna 100 werknemers en mezelf”.

Noma leed in 2021 ondanks overheidssteun verlies, terwijl een lunch in het restaurant toch 650 dollar kosten. “We moeten de industrie heruitvinden”, aldus Redzepi in een interview met de New York Times.

Noma, dat de deuren opende in 2003, maakte van Kopenhagen een culinaire topbestemming, en bezorgde de Scandinavische keuken wereldwijde faam. Het werd in 2010 voor het eerst uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld, een titel die het daarna nog vier keer binnenhaalde.

Redzepi zal zich naar eigen zeggen voortaan focussen op Noma Projects, een laboratorium en ‘fermentatiestudio’ gespecialiseerd in bizarre producten waarvan de productie uitgebreid zal worden.