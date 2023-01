SJOTCAST #16. “Jean Kindermans opzijschuiven is een vreemde keuze van Anderlecht. Club Brugge heeft ook nooit aan zijn DNA getornd”

De Jupiler Pro League is terug. En Sjotcast dus ook. In aflevering 16 kregen Yanko en Lars chef voetbal Ludo Vandewalle over de vloer. Die is streng voor Anderlecht, zag de hand van nieuwbakken Club Brugge-coach Scott Parker en weet waarom Thierry Henry straks niet de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels wordt.