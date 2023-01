Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en Chinese ambtsgenoot verenigen zich tegen het Westen

In een telefoongesprek hebben de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn nieuwe Chinese ambtsgenoot Qin Gang zich verenigd tegen het Westen. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maandag in een persbericht.

Peking en Moskou beschuldigen het Westen ervan zich te mengen in interne aangelegenheden en conflicten met China en Rusland uit te lokken en hun ontwikkeling te vertragen met sancties.

Het is het eerste gesprek tussen de twee ministers sinds Qin Gang in december aangesteld is als buitenlandminister. Lavrov nodigde zijn collega uit voor een bezoek aan Rusland. Eerder had de Russische president Vladimir Poetin zijn Chinese evenknie Xi Jinping al uitgenodigd voor een officieel staatsbezoek in het voorjaar.

De relatie tussen Rusland en China is goed. In tegenstelling tot de westerse landen heeft China de aanval van Rusland op Oekraïne niet veroordeeld. In ruil daarvoor staat Moskou aan de zijde van Peking in de kwestie-Taiwan. Na het bezoek van de toenmalige leider van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan begin augustus 2022, sprak het Kremlin van een provocatie. De twee landen hielden in december gezamenlijke marineoefeningen voor de kust van Japan en Taiwan.