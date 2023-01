Opnieuw recordverkoop voor luxeautobouwer Rolls-Royce

In 2022 leverde Rolls-Royce Motor Cars 6.021 auto’s af. In vergelijking met 2021, ook al een recordjaar, gaat het om een stijging met 8 procent. “Het is de eerste keer in de 118-jarige geschiedenis van het bedrijf dat het aantal verkochte auto’s 6.000 heeft overschreden in een periode van twaalf maanden”, luidt het.

De vraag was volgens de constructeur hoog in zowat alle regio’s en voor al zijn modellen, maar vooral de Cullinan en de Ghost zijn populair. Ook gepersonaliseerde uitvoeringen van wagens blijven in trek en hun verkoop bereikte eveneens een recordniveau. Bij die zogenaamde “bespoke commissions” bedraagt de gemiddelde prijs voor een Rolls-Royce zowat een half miljoen euro, zei CEO Torsten Müller-Ötvös.

Rolls-Royce toont zich ook tevreden met het huidige orderboek. Dat zit voor alle modellen tot “ver in 2023” vol. Eind dit jaar lanceert de constructeur met de Spectre zijn eerste volledig elektrische auto. “De vooruitbestellingen hebben de meest ambitieuze verwachtingen van het bedrijf overtroffen”, zegt Rolls-Royce.