Originele tekening van cover ‘Kuifje in Amerika’ tentoongesteld in Brussel

Van 10 tot 14 januari kan het publiek de originele tekening van de cover van het stripalbum ‘Tintin en Amérique’ (‘Kuifje in Amerika’) bewonderen bij veilinghuis Artcurial. Op 10 februari gaat de tekening onder de hamer.

Het album ‘Kuifje in Amerika’, een van Hergés populairste werken, is een van de negen albums van de jonge reporter die in zwart-wit werden uitgegeven.

‘Kuifje in Amerika’ werd gepubliceerd in 1932, met op het titelblad een kleine afbeelding. De tekening die nu zal worden geveild, is de originele tekening voor de kleureneditie van 1942, waarbij de afbeelding de volledige cover bedekte.

De waarde van de tekening wordt geschat tussen de 2,2 en de 3,2 miljoen euro. Artcurial heeft in het verleden twee exemplaren van de “kleine foto”-cover verkocht.