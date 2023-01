Zinho Gano droomt ook van bekerfinale met Zulte Waregem: “Toch blijft de competitie voor ons de eerste prioriteit”

De thuiszege tegen KV Mechelen zorgde duidelijk voor opluchting bij Essevee en gaf meteen ook een flinke boost aan de spelersgroep, die beseft tot de laatste snik te zullen moeten knokken om het behoud veilig te stellen. “De inbreng van de nieuwe jongens was onmiskenbaar groot”, erkende Zinho Gano achteraf het belang van Christian Brüls en Ruud Vormer. “Dankzij hun aanwezigheid kom ik ook frisser in de zone van de waarheid.”

Scoren deed Gano uiteindelijk vanop de stip. “Daarvoor had ik wel wat geduld nodig”, lachte de aanvaller zijn tanden bloot. “Vijf minuten wachten om een penalty te trappen, dat blijft lang. Tegen Kortrijk maakte ik al iets gelijkaardigs mee. Ook toen moest ik zes à zeven minuten wachten. Toen ging de bal vlotjes binnen, nu was het toch met een gelukje. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat de bal binnen gaat en dat is gelukt.”

“Het was vooral een heel belangrijk doelpunt om onze zege veilig te stellen. Na de rust merkte je toch dat er opnieuw wat angst in de ploeg sloop. Ik riep daarom ook naar de jongens op het middenveld en in de defensie dat ze moesten opschuiven. We kropen opnieuw iets te nadrukkelijk achteruit. Daarom kwamen we ook onder druk te staan, maar mijn penaltydoelpunt gaf ons extra ademruimte.”

Gano had wel lof voor de manier waarop zijn team zichzelf presenteerde tegen Malinwa. “Het is zeker ook leuker voetballen voor mij. We zaten ook gewoon lekker in de match en zo word ik ook meer in het spel betrokken. Er zat meer in voetbal en ik hoop dat we op deze manier verder kunnen gaan. Het was toch alweer even geleden dat we een competitiezege konden vieren. Tegen Anderlecht regende het nog te veel, maar nu kon ik wel mijn kindje op de arm nemen en samen vieren met de fans. Heerlijk gevoel.”

Bekerfinale gemist

“Het bekerduel tegen STVV volgt alweer snel. We moeten het niet onder stoelen of banken steken, de competitie blijft voor ons toch de eerste prioriteit. Anderzijds zullen we er vol voor gaan tegen STVV. Als je wint, zit je meteen in de halve finales en dan kan alles gebeuren. Het is vooral belangrijk dat we nu goed recupereren. Angst voor de vermoeidheid? Het is een drukke maand, maar ik ben voetballer geworden om zo veel mogelijk matchen te spelen, dus mij hoor je niet klagen.”

Voor Gano heeft het bekerverhaal ook nog een persoonlijk tintje. “Officieel won ik de beker met Antwerp. Ook jongens als Bolat, Mirallas, Hoedt en Defour hebben die beker op hun palmares, maar we kwamen door corona niet meer in actie in de finale. Dat is wel zuur. Het voelt toch als een gemis. Gelukkig kon ik wel die mooie halve finale winnen op Kortrijk, maar een tweede keer de bekerfinale halen en daarin belangrijk zijn, dat zou wel mooi zijn.