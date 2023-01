Met Loïs Openda schaart nog een Rode Duivel zich achter Thierry Henry als nieuwe bondscoach: “Ik kan nog veel van hem leren”

“Net zoals andere ploegmaats (Romelu Lukaku en Toby Alderweireld, red.) al eerder hebben laten uitschijnen, vind ik ook dat Thierry Henry de nieuwe bondscoach moet worden”, vertelde Openda op een persconferentie bij zijn team RC Lens. “Hij kent het team al, heeft een goede mentaliteit, heeft de nodige ervaring. Dat is wat we nodig hebben en daarom denk ik dat Henry de juiste keuze zou zijn voor de nationale ploeg.”

“Bovendien heb ik een goede verstandhouding met hem”, gaat Openda verder. “Omdat hij zelf een erg goede aanvaller was in zijn actieve carrière, kan ik nog veel leren van hem. Tot hiertoe heeft hij me al veel tips gegeven en als hij hoofdcoach wordt, zal hij dat alleen maar blijven doen.”