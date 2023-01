Ex-vriend blijft aangehouden in onderzoek naar moord op bakkersvrouw Ilse

Bakkersbediende Ilse Michiels werd op 23 december dood aangetroffen in een bakkerij in Wechelderzande. — © Joren De Weerdt

In het onderzoek naar de moord in een bakkerij in Wechelderzande blijft Serge B. (63), de ex van slachtoffer Ilse Michiels (54), voorlopig in de cel. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) maandag beslist.