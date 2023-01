Oude demonen duiken weer op bij de Buffalo’s: AA Gent ook in 2023 veroordeeld tot zware inhaalrace

De eerste wedstrijd van de Buffalo’s in het nieuwe jaar leverde een ontnuchterende nederlaag op. Na een veelbelovend openingskwartier zakte het team van Hein Vanhaezebrouck al te sterk weg. Uiteindelijk bleek de Great Old in alle facetten van het spel gewoon beter.

Na afloop leek de Gentse coach zich dan ook al snel te verzoenen met de nederlaag. Zijn team gaf niet thuis op de Bosuil en daardoor komt er nog meer druk op de ketel. Andermaal lijkt AA Gent naast de top vier te vallen. Ook in het Gentse clubbestuur leeft het besef dat een nieuw rondje Europe play-offs de Ghelamco Arena niet bepaald zal doen vollopen.

Integendeel, zelfs. Vorig jaar greep AA Gent in extremis naast de top vier. De Buffalo’s zetten toen na Nieuwjaar nochtans een indrukwekkende reeks neer. Een gelijkspel op bezoek bij Cercle Brugge en een cameraman die tien minuten te laat op zijn positie was, kwamen AA Gent toen zeer duur te staan. Ook in 2023 lijkt AA Gent veroordeeld tot een zware inhaalrace, wil het nog aanspraak maken op een ticket voor de Champions’ play-offs.

Helaas vertoont het AA Gent van januari 2023 verdacht veel gelijkenissen met het team dat vorig jaar finaal struikelde in de strijd voor de Champions’ play-offs. Sinds we de WK-gekte achter ons hebben gelaten, werkten de Buffalo’s al drie officiële duels af. In het bekertreffen met Cercle Brugge kon AA Gent de klus pas in de verlengingen klaren. 180 minuten voetballen tegen Standard en Antwerp leverde geen enkel doelpunt op.

Tegen de Rouches werd AA Gent nog karig beloond, maar in het Antwerpse lagen de kaarten anders. Na die vroege mogelijkheid van Kums die van dichtbij op de lat kopte, bleef Antwerp-keeper Butez lange werkloos. Enkel Hjulsager kon hem na rust nog eens bedreigen. Het was meteen de enige Gentse poging op het doelkader. Tussendoor had Cuypers ook nog een dot van een kans gemist. Het was tekenend voor de teamprestatie. AA Gent etaleerde heus wel inzet en overgave, maar kon dat niet omzetten in vloeiende combinaties. Al te vaak onnodig balverlies, al te vaak slordig spel. Het Gentse middenveld kreeg dan ook maar geen grip op zijn rechtstreekse opponenten. De jonge Vermeeren was een constante gesel voor De Sart en co. Castro-Montes worstelt met een zeer weerbarstige vormcurve, terwijl Hong al te vaak voor een numeriek overwicht van Antwerp-spelers kwam te staan. Voorin bleek dat Ibrahim Salah nog te vaak rust en overzicht mist, waardoor hij al eens de foute keuzes maakt.

Het grootste pijnpunt was wellicht nog wel de prestatie van de Gentse defensie. Okumu en Ngadeu zagen hun maatje Torunarigha al voor rust uitvallen met een enkelblessure. Dat prikkelde hen klaarblijkelijk niet genoeg om vervolgens een dijk van een tweede periode af te werken. Integendeel. Achterin oogde het bij AA Gent bijzonder wankel. Nardi sloeg zowaar vlak voor rust ook even aan het knoeien.

Cruciale bekerpartij

Donderdag wacht alweer een cruciale bekerpartij op bezoek bij Union. Nadien volgen twee thuiswedstrijden in de competitie, tegen respectievelijk Kortrijk en Charleroi. Drie partijen die absoluut gewonnen moeten worden. Januari wordt vervolgens afgesloten met uitduels tegen STVV en Cercle Brugge. De Buffalo’s moeten zich dus dringend herpakken. Een herhaling van de povere 3 op 12 van vorig jaar, toen een fel verzwakt AA Gent in januari vier keer op rij niet won, is uit den boze. Want zoals vorig jaar vervolgens een 28 op 30 laten optekenen is geen sinecure. Bovendien staat de concurrentie niet stil. Zo dreigt het seizoen van de Buffalo’s al vroeg uit te draaien op een sof. Een gedachte waar niemand in de Ghelamco Arena vrolijk van wordt.