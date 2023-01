Vlaming over onrust in Brazilië: “Over politiek praten we niet meer, het is te gevoelig geworden”

Het is het gespreksonderwerp van de dag in Brazilië: de bestorming van het parlementsgebouw, het Hooggerechtshof en het presidentiële paleis door aanhangers van ex-president Jair Bolsonaro. De Vlaming Paul Coudenys (56) zat gisteren, net als alle Brazilianen, heel de avond aan zijn tv gekluisterd om live wat hij “de coup die nooit kon slagen” noemt te volgen.

Duizenden aanhangers van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro die weigeren om zich neer te leggen bij de verkiezingsuitslag hebben zondag drie overheidsgebouwen bestormd. Zo’n vierhonderd mensen werden al gearresteerd en de kersverse president Lula da Silva heeft tijdens een persconferentie laten weten dat de relschoppers geïdentificeerd en gearresteerd zullen worden. “Het land is in shock”, vertelt de Vlaamse Paul Coudenys (56) die al dertien jaar in Minas Gerais woont, een deelstaat ten oosten van Brasilia. “Toen ik thuis kwam gisterennamiddag heb ik meteen de tv aangezet en net als bij alle Brazilianen stond die tot laat op de avond nog aan.”

“Om 16 uur moeten de patriotten naar de wetgevende, uitvoerende macht of kazernes gaan om hun eisen kenbaar te maken”, klinkt het in een Whatsapp-bericht. — © rr

Het is maandag ook het belangrijkste gespreksonderwerp in heel het land. Op de radio, op televisie, volgens Paul is er geen ontsnappen aan. “Maar zelfs de Bolsonaristen zouden moeten weten dat dit een poging tot een coup was die nooit kon slagen. Want het leger staat niet eens achter hen”, vertelt hij.

Al maandenlang roepen die Bolsonaristen op tot opstand. Ze kamperen al een hele tijd voor militaire gebouwen in het land en proberen al wekenlang een opstand op gang te krijgen. “Dat doen ze via sociale media ook. Via Whatsapp krijg ik zelfs berichten van mensen die ik niet ken die oproepen om te gaan protesteren”, zegt Paul. “Ook een week geleden, met de inauguratie kwamen die berichten binnen. Er werd dan opgeroepen om het land te gaan beschermen.”

Niet over politiek spreken

Dat het land verdeeld is, was al duidelijk met de verkiezingsuitslag. Lula da Silva won in oktober namelijk met slechts 50,9 procent van de stemmen. Die verdeeldheid is volgens Paul ook heel erg voelbaar in Brazilië: “Tegenwoordig letten we er heel hard op dat we niet over politiek spreken. Niet met vrienden en ook niet met familie, want het is te gevoelig geworden.”

“Er ontstaat slaande ruzie en er wordt zelfs voor gemoord. Ik heb hier enkele hele goede vrienden die ik ontzettend hard respecteer, met wie ik heel goed overeenkom en met wie ik over alles kan praten. Maar over politiek, dat doen we niet meer”, zegt hij. En toch verwacht Paul niet dat het land na zondag in rep en roer zal blijven: “Want Brazilianen vergeten zo’n dingen wel rap. Het is ook elders in het land rustig gebleven en dus herneemt het leven gewoon.”