Air India onder vuur voor manier waarop ze omgingen met dronken man die aan boord van vlucht urineerde op oudere vrouw

Het incident vond plaats eind november 2022, maar het slachtoffer diende nu pas een klacht in waardoor de feiten naar buiten kwamen. Een man, genaamd Shankar Mishra, zou tijdens een vlucht van New York naar Delhi dronken geweest zijn. Hij zat in businessclass en urineerde op een van zijn medepassagiers, een 72-jarige vrouw. “Mijn kleren, schoenen en handtas waren volledig doorweekt met urine”, schreef ze in haar klacht. De vrouw zou om een andere stoel gevraagd hebben, maar kreeg van het cabinepersoneel te horen dat er geen andere vrije plaatsen waren. Ze kreeg daardoor een stoeltje van de crew aangeboden. De vrouw claimt ook dat het personeel de man tot bij haar bracht om zich te verontschuldigen, iets wat de vrouw helemaal niet wou.

Reisverbod

De 72-jarige vrouw omschrijft de vlucht als de “meest traumatische” in haar leven en beweert dat het luchtvaartbedrijf slechts een deel van haar ticket heeft terugbetaald.

N. Chandrasekaran, voorzitter van het moederbedrijf Tata Sons, liet in een statement weten dat het luchtvaartbedrijf sneller had moeten reageren. “We zullen elk proces herzien en aanpassen om incidenten van dergelijke onhandelbare aard te voorkomen of aan te pakken”, zei hij.

Ook de voorzitter van Air India uitte in een statement “spijt” en “pijn” door het lijden van hun klanten door de “afkeurenswaardige daden van hun medepassagiers”. Air India sprak een reisverbod van dertig dagen uit voor de man.

De man in kwestie werd afgelopen weekend gearresteerd in Bangalore en wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en wangedrag. Hij werd naar Delhi gebracht en voor de rechtbank gebracht. Hij zat 14 dagen in voorhechtenis. Via een statement dat zijn advocaat verspreidde, liet hij weten dat hij de kleren en de tassen van de vrouw twee dagen na het incident had laten schoonmaken. Hij beweerde ook dat er geen ooggetuigen waren voor het incident. “De beklaagde heeft het volste vertrouwen in het rechtssysteem van het land en zal meewerken aan het onderzoeksproces,” voegde de verklaring eraan toe.

