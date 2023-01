Verenigde Naties: “Herstel ozonlaag op goede weg”

De ozonlaag is goed op weg om zich in de komende decennia te herstellen. Dat heeft een door de Verenigde Naties aangesteld expertenpanel maandag gezegd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Meteorologoical Society in Denver. De beslissing om veel stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag uit te faseren, komt ook de klimaatbescherming ten goede.

Als de huidige trends zich doorzetten, zou de ozonlaag zich herstellen tot het niveau van 1980 - voordat het gat in de ozonlaag werd gevormd - tegen ongeveer 2066 in Antarctica, 2045 in het Noordpoolgebied en 2040 in de rest van de wereld. In 1987 kwam de VN in het Montrealprotocol overeen om een einde te maken aan chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) omdat ze de ozonlaag aantasten. Die laag in de atmosfeer van de aarde beschermt de aarde tegen de ultraviolette straling van de zon.

Dat de VN daarnaast in 2016 ook besliste om te stoppen met het gebruik van bepaalde chemische koelmiddelen, de fluorkoolwaterstoffen (hfk’s), zou de opwarming van de aarde tegen 2100 met 0,3 tot 0,5 graden kunnen verminderen, schrijven de experts. Trifluormethaan is niet meegenomen in de berekening. Hfk’s worden bijvoorbeeld gebruikt in koelkasten en soms ook in warmtepompen of airconditioningsystemen. Gedurende enige tijd werden de gassen beschouwd als een alternatief voor cfk’s.

Hoewel hfk’s de ozonlaag niet aantasten, zijn ze beduidend schadelijker voor het klimaat dan bijvoorbeeld CO2. In het verlengde van het Montrealprotocol volgde in 2016 het akkoord om het gebruik van hfk’s uit te faseren.