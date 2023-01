Afdalen in metrostation Maalbeek was die dag als “afdalen in de hel”. De jury kreeg vandaag foto’s te zien van wat van de slachtoffers restte. Maar ook hoe ze er voordien uitzagen. — © BELGA

“Op een bepaald moment had ik een rinkelende gsm in de hand, en stond ik voor het dilemma: opnemen of laten rinkelen. Ik wist niet wat te doen.” Militairen en speurders kwamen gisteren op het terreurproces vertellen over de crimescene ‘Metrostation Maalbeek’. “Veel collega’s omschrijven het als een oorlogszone”, zei een ervaren militair. “Voor mij was het als afdalen in de hel.”