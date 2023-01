Alle controles op rookverbod in horeca voortaan uitgevoerd door FOD Volksgezondheid

Sinds de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) in 2000 voerde het agentschap de controles op het rookverbod in eetgelegenheden (restaurants, broodjeszaken...) uit. De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid voerde de controles op het rookverbod in de cafés uit.

De FOD Volksgezondheid voert al controles uit op het verkoopverbod van alcohol aan minderjarigen, ook in eetgelegenheden. Bovendien zal de inspectiedienst van Volksgezondheid ook toezien op de naleving van de wet op de binnenluchtkwaliteit in de horecazaken. Door deze nieuwe beslissing kan de inspectiedienst al deze controles gelijktijdig uitvoeren, luidt het.

Er komt een samenwerking tussen beide instanties. Bij het vaststellen van verdachte elementen inzake het rookverbod, bijvoorbeeld een rookgeur of de aanwezigheid van asbakken, zal het FAVV die informatie doorgeven aan de FOD Volksgezondheid.

In 2022 controleerde de FOD Volksgezondheid 3.500 drankgelegenheden op de naleving van het rookverbod. In 5 procent van de zaken werd het verbod niet gerespecteerd. Het FAVV voerde vorig jaar 8.087 inspecties op het rookverbod in eetgelegenheden uit. In 0,8 procent van de gevallen werd een inbreuk op het rookverbod vastgesteld.